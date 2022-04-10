Берещение 11 апреля: приметы и запреты народного праздника

Народный праздник Берещение отмечают 11 апреля. В этот день наши предки почитали берёзу, потому что верили: наступает время, когда это дерево обладает особой живительной энергетикой.

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По народному поверью, 11 апреля нужно собирать берёзовый сок. Если уделить сбору сока именно этот день, напиток будет долго храниться и поможет в исцелении от различных болезней.

Берёзы символизируют женское начало, поэтому на Берещение незамужние девушки водили вокруг них хороводы. Этот ритуал якобы помогает девицам найти хороших женихов.

Беременные женщины обязательно прокладывали 11 апреля к берёзам ладони. Этот ритуал помогает набраться сил перед родами.

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11 апреля нужно было обязательно пойти в берёзовую рощу послушать ветер в деревьях. Считается, что их шум успокоит душу.

Ни в коем случае нельзя сегодня ломать берёзовые ветви. Это может принести несчастье.

Народные приметы 11 апреля

Гром на Берещение сулит холода и заморозки;

Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый – будет ненастье;

Ливень 11 апреля сулит хороший урожай зерновых;

Если из берёзы идёт обильно сок, то лето будет ненастным.

Именины 11 апреля отмечают Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков.

Сны в ночь с 10 на 11 апреля часто бывают вещими. Не нужно о них никому рассказывать и тогда они сбудутся через неделю. Сновидение, увиденное днеём 11 апреля, предсказывает события ближайшего будущего.