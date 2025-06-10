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Медицина

Беременные рязанки, страдающие сахарным диабетом, могут поставить систему непрерывного мониторинга глюкозы

Анастасия Мериакри

Беременным рязанкам, страдающим сахарным диабетом, предложили поставить систему непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает группа Перинатального центра ВКонтакте.

Сахарный диабет во время беременности – одна из главных причин серьёзных осложнений как для будущей мамы, так и для её малыша. Пациенткам при любом типе сахарного диабета: 1 и 2 тип, гестационный сахарный диабет, для того чтобы предотвратить возникновение и развитие этих осложнений и, следовательно, обеспечения максимально благоприятного течения беременности и родов, необходимо ежедневно контролировать уровень глюкозы.

Некоторое время назад это возможно было сделать только с помощью глюкометра – прокол пальца и забор капли крови по несколько раз в день. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в Перинатальном центре появилась возможность постановки системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ) – это маленький одноразовый датчик, который устанавливается на заднюю поверхность плеча и считывает колебания уровня глюкозы в межтканевой жидкости. Для того чтобы узнать уровень глюкозы, нужно приложить свой смартфон с заранее установленной программой к датчику на плече. Сканировать информацию можно через одежду, поэтому прибор легко использовать в быту, на работе и в любой другой обстановке. Датчик считывает уровень глюкозы каждые 3-5 минут на протяжении 14-15 суток, в течение которых пользователь получает полную информацию об изменении показателя в течение суток. Благодаря этому можно оценить реакцию на разные виды пищи, периоды гипогликемии, необходимость назначения лекарственной терапии.

Установить датчик можно в консультативно-диагностической поликлинике Рязанского перинатального центра. Для установки датчика необходимо обратиться лично в поликлинику в удобное время с понедельника по пятницу, с 10:00 до 14:00.

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