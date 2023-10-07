Суббота, 7 октября, 2023
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Беременная женщина умерла у подъезда за две недели до родов

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Нижнем Тагиле беременная женщина упала у подъезда и умерла за 2 недели до родов, сообщает TagilCity.ru.

Смерть не криминальная — женщина скончалась от заболевания, сообщили в Следкоме. По информации журналистов, оторвался тромб.

Девушка находилась на последних сроках беременности, по словам знакомых, в день гибели, 28 сентября, должна была лечь на сохранение в роддом.

У умершей тагильчанки осталась дочь.

Журналисты сообщают: во время похорон на кладбище использовали 2 гроба — неродившегося младенца хоронили отдельно.

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