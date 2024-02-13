Беременная Ольга Дибцева показала новые фото

Российская актриса Ольга Дибцева порадовала подписчиков в соцсетях новыми фотографиями. На этот раз она позирует в студии в платье.
По её словам, последние дни перед родами — самые мистические. Словно женщина находится одной ногой в параллельном мире, из которого скоро придёт новый человек.
В основном комментарии под фотографиями позитивные, люди радуются за Ольгу.
Правда, встречается и негатив. Пользователи вспоминают, что Дибцева недавно развелась.
Таких комментариев под постом меньше, чем хороших.