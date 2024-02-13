Вторник, 13 февраля, 2024

Беременная Ольга Дибцева показала новые фото

Автор: 7info

Опубликовано

Российская актриса Ольга Дибцева порадовала подписчиков в соцсетях новыми фотографиями. На этот раз она позирует в студии в платье.

— Хочу максимально запомнить время проведенное в одном теле с моим вторым ребенком, — написала Ольга.

По её словам, последние дни перед родами — самые мистические. Словно женщина находится одной ногой в параллельном мире, из которого скоро придёт новый человек.

— Снятся вещие сны, предугадываются события и в целом, интуиция работает на миллион процентов, — пишет артистка.

В основном комментарии под фотографиями позитивные, люди радуются за Ольгу.

Молодец! Олечка береги себя!)) Легких родов

Ольга, Вы прекрасны, и дай Бог здоровья Вам и деткам

Ухххх огонь. все-таки хорошая актриса и роли хорошие. самые первые

Правда, встречается и негатив. Пользователи вспоминают, что Дибцева недавно развелась.

От кого беременная???? развелась же

Таких комментариев под постом меньше, чем хороших.

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