Берегитесь, «Оборотень» — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября

Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта «Оборотень» (18+) состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink 21 сентября 2023 года. Сериал пополнит линейку Wink Originals. Производством занимается РЕН ТВ. Телевизионная премьера сериала состоится на телеканале РЕН ТВ.

«Номер пятый» присвоили главному герою (Денис Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. «Номеру пятому» предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей — боевой тандем, в котором Пётр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память…

«Наш сериал в некотором роде экшн-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит зритель», — отметила режиссер сериала «Оборотень» Анна Курбатова.

«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен “Оборотень”. Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшн в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель», — рассказал актер Денис Шведов.

«Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, чем персонаж мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначная личность. Зрителям откроется его вторая сторона, что будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь. У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия», — считает актер Максим Щёголев.

«Смена времен года предопределяет и смену в контентном предложении: если летом хотелось смотреть легкие проекты и комедии, то сейчас на сцену выходит тяжелый экшн. “Оборотень” вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу. В конце концов, такие сериалы — аналог психотерапевтического сеанса, когда понимаешь — на самом деле всё в твоей жизни не так ужасно. Классно, когда жестокие схватки останутся на экране, а в личной и профессиональной жизни все будет спокойно и гармонично», — прокомментировал директор по контенту видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Александр Косарим.

О сериале «Оборотень» (18+)

Производство: РЕН ТВ

Жанр: остросюжетный экшн с элементами детектива

Генеральные продюсеры:

Владимир Тюлин — «Библиотекарь», «Операция «Неман», «СМЕРШ», «СМЕРШ. Продолжение», «Ваша честь», «Сержант», «Отцы» и другие

Анатолий Тупицын — «Библиотекарь», «Операция «Неман», «СМЕРШ», «СМЕРШ. Продолжение», «Ваша честь», «Сержант», «Отцы» и другие

Михаил Курбатов — «Открытый брак», «Маруся фореva!», «Сестренка», «Спасите Колю!», «Жену вызывали?», «Проводник», «Неидеальная женщина», «Московский жиголо», франшиза «Шпионские игры», «Моя ужасная сестра»

Анна Курбатова — «Открытый брак», «Спасите Колю!», «Жену вызывали?», «Проводник», «Моя ужасная сестра»

Шоураннер:

Илья Огнев — «Библиотекарь», «Колыбель над бездной», «Дружина», «РэмбО», «Дружина», «Позывной «Стая», «Москва. Центральный округ», «Ты мне снишься…», «Афганский призрак», «Последняя клятва Гиппократа»

Продюсеры:

Сергей Орлов — «Маруся фореva!», «Сестренка», «Моя ужасная сестра», «Помилование», «Жену вызывали?», «Спасите Колю!», «Дополнительный урок»

Денис Садов — «Счастье в конверте», «Жену вызывали?», «Подражатель», «Моя ужасная сестра 2»

Алексей Абрахманов — «РэмбО», «Последняя клятва Гиппократа»

Алексей Боровик

Екатерина Бобровенко

Режиссер:

Анна Курбатова — «Жену вызывали?», «Дополнительный урок», «Вне зоны доступа»

Композитор:

DJ Грув — «Даун Хаус», «Честный развод», «Дом Фарфора», «Дополнительный урок», «Зеленая карета»

В ролях:

Денис Шведов — «Волк», «Майор», «Жить», «Завод», «Звезда», «Мажор», «Измены», «Оффлайн», «Доктор Преображенский», «Бывшие»

Максим Щёголев — «Виктория», «Меч. Сезон второй», «Карпов», «Молодежка. Лед и пламя», «Такая, как все»

Алексей Морозов — «Придел Ангела», «Мистер Нокаут», «28 панфиловцев», «Время первых», «Русские горки», «Спецы», «Таинственная страсть», «Раскол», «Достоевский»

Алексей Кирсанов — «Домашний арест», «Перевал Дятлова», «Закон каменных джунглей», «Бесы», «Переговорщик», «За час до рассвета», «Пищеблок», «Чикатило», «Угрюм-река»

Юлия Франц — «Жену вызывали?», «Триггер», «Проект «Анна Николаевна», «Крыша мира», «Метод 2», «Гоголь», «Спасите Колю!»

Реклама: ПАО «Ростелеком»

ИНН 7707049388

erid: 2Vtzqv4GDrZ