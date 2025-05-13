Бензин для рязанцев может подорожать в июне

Литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 на российских заправках, в том числе и в Рязани, может подорожать на 20–70 копеек в июне 2025 года. Такой прогноз дала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Гульнара Фатхлисламова.

«Основываясь на ретроспективном анализе статистики и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, можно предположить, что цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вырастут на 20–30 копеек в базовом варианте и на 50–70 копеек в пессимистичном. При этом сохраняется риск атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, что может снизить объемы поставок топлива на внутренний рынок и вызвать заметный рост цен», — отметила Фатхлисламова.

По её словам, бензин относится к товарам с относительно неэластичным спросом — это значит, что потребители слабо реагируют на повышение цен. Даже значительный рост стоимости бензина приводит лишь к небольшому снижению спроса. Экономист добавила, что продавцам невыгодно снижать цену на такой товар, поэтому бензин редко дешевеет. За всё время наблюдений с 1997 года снижение средней годовой цены на АИ-92 происходило только один раз — в 2008 году, когда она упала на 20 копеек, подчеркнула эксперт.

С января по конец апреля 2025 года средние цены на АИ-92 и АИ-95 выросли примерно на 2%. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, АИ-95 — на 1 рубль 6 копеек.

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По данным Multigo.ru, 12 мая литр АИ-92 стоил в среднем 56,93 рубля, а АИ-95 — 63,12 рубля.