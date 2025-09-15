Понедельник, 15 сентября, 2025
Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Алексей Самохин
Freepik AI

Министр обороны РФ Андрей Белоусов «наказал» президента Украины Владимира Зеленского за атаку на Польшу. Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3». Об этом пишет NEWS.ru.

Как Зеленский атаковал Польшу

Некоторые источники утверждают, что в инциденте с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши 10 сентября, виноваты украинские военные. Экс-судья из Варшавы Томаш Шмидт заявил, что ВСУ специально заглушили сигнал дронов и направили их в сторону Польши. По его словам, это было сделано с разрешения Зеленского, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

Тем временем Telegram-канал INSIDER-T сообщает, что атака была совершена украинскими копиями российских беспилотников «Герань». Для маскировки дроны оснастили корпусами и деталями, внешне идентичными «Герани-2», а также использовали фрагменты обломков, собранных после предыдущих атак, чтобы создать у польских экспертов впечатление, будто это российские БПЛА. 

Минобороны РФ официально не комментировало эту информацию, но уточняло, что удары наносились только по целям на территории Украины.

Удары по Украине и операция «Труба-3»

По словам военного блогера Олега Царева, в ночь на 14 сентября российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в нескольких областях Украины. УМПК уничтожили пункты дислокации украинских военных в Харьковской и Сумской областях. Также прогремели взрывы на складе с боеприпасами и ГСМ у авиабазы в Василькове, а в Фастовском районе был взорван эшелон с боеприпасами.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев добавил, что за сутки были нанесены удары по логистике, военным и промышленным объектам в Днепре, Полтавской области и Кременчуге.

Также военкоры сообщили о начале операции «Труба-3» в районе Купянска. Согласно Telegram-каналу «Военная хроника», российские военные использовали систему подземных газовых коммуникаций, чтобы выйти в тыл противника. Они передвигались по тоннелю на тележках и электросамокатах около четырех суток и смогли зайти в городские кварталы.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские штурмовые подразделения уже достигли центра Купянска. По его словам, ВСУ «почти оставили город», понимая, что оставаться там сейчас «смерти подобно».

Министерство обороны РФ не комментировало эти данные.

