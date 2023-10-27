Пятница, 27 октября, 2023
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Белгородский репер похитил, побрил налысо и изнасиловал девушку

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Полицейские задержали 20-летнего жителя Старого Оскола, который вместе со знакомым обвинили в нападении на местную жительницу, сообщили в группе «Плохие новости» в VK.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Злоумышленник похитил бывшую 16-летнюю девушку, подкараулив ее на улице. Подельники затолкали жертву в машину, после чего привезли к себе домой и привязали к батарее.

Там молодой человек изнасиловал девушку, побрил ее налысо, душил и воткнул в ногу ножницы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Выяснилось, что нападавший занимался рэпом и публиковал свои треки в соцсетях.

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