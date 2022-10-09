Воскресенье, 9 октября, 2022
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Белгородский губернатор Гладков услышал разрывы снарядов, находясь в дороге

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков услышал разрывы снарядов во время возвращения из поездки в Валуйки, пишет Мое Онлайн.

По его словам, под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино.

«Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия», – рассказал Гладков.

В результате случившегося оказалась повреждена линии электропередачи. На месте работают МЧС, полиция и другие оперативные службы.

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