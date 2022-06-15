11.4 C
Рязань
Четверг, 16 июня, 2022

Белгородские власти отреагировали на жалобу в СК из-за ликвидации троллейбусов

spot_img
powder

Белгородские власти отреагировали на жалобу в СК из-за ликвидации троллейбусов

Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров отреагировал на жалобу местных жителей в СК и Генпрокуратуру из-за ликвидации троллейбусного парка, пишет Бел.Ру.

Ранее активисты призвали возбудить уголовное дело на чиновников мэрии и правительства. Чиновник назвал эту историю «нормальной».

«Есть прямое обращение граждан в правоохранительные органы, это даже хорошо, правоохранители проверят наши доводы в том числе. Более точно расставит точки над «и», – высказался Базаров

По его словам, сейчас работает всего шесть тяговых подстанций. При этом оборудование 60-х годов прошлого века находится в неисправном состоянии, что небезопасно.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7