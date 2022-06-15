Белгородские власти отреагировали на жалобу в СК из-за ликвидации троллейбусов

Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров отреагировал на жалобу местных жителей в СК и Генпрокуратуру из-за ликвидации троллейбусного парка, пишет Бел.Ру.

Ранее активисты призвали возбудить уголовное дело на чиновников мэрии и правительства. Чиновник назвал эту историю «нормальной».

«Есть прямое обращение граждан в правоохранительные органы, это даже хорошо, правоохранители проверят наши доводы в том числе. Более точно расставит точки над «и», – высказался Базаров

По его словам, сейчас работает всего шесть тяговых подстанций. При этом оборудование 60-х годов прошлого века находится в неисправном состоянии, что небезопасно.