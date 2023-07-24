Белгородские власти отказались восстанавливать «богатые» дома после обстрелов

Состоятельным белгородцам, имущество которых пострадало после украинских обстрелов, восстановят только кровлю и окна, заявил губернатор Вячеслав Гладков, чьи слова приводит «Газета.ру».

По его словам, в первую очередь власти сосредоточатся на помощи жилищам жителей региона со средними и низкими доходами.

«Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — пояснил Гладков.

Как отметил глава Белгородского района Владимир Перцев, в селе Нижний Ольшанец, где пострадали дома в результате воздушной атаки, живут богатые люди и для них восстановления жилья не должно стать проблемой.