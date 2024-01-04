Белгородские медики рассказали о пережитом ужасе после атаки ВСУ

Медработники, которые оказали первую помощь пострадавшим при атаки ВСУ на Белгород 30 декабря, поделились своими историями в Telegram-канале мэрии.

Фельдшер станции скорой помощи Инна Козлова рассказала, что была дома и готовилась к Новому году. Узнав о трагедии, она поехала на работу, где ее отправили в военный госпиталь для сортировки жертв атаки.

«Там я увидела несчастных людей, которые поступали с ужасными ранениями. А еще были люди, которые искали своих родственников, детей, родителей. Они все были в ужасе», – отметила белгородка.

По ее словам, лечение тяжело больных взяли на себя военные медики.

Медбрат приемного отделения горбольницы №2 Максим Тепляков во время обстрела был дома, прямо в эпицентре событий. Он услышал много взрывов. Вскоре мужчину и его коллегу довезли до приемного отделения, где они принялись за дело.

«Вся необходимая помощь пострадавшим была оказана. Без лишней суеты», – отметил Тепляков.

Медсестра отделения травматологии ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Елена Шпаковская узнала об атаке по пути на работу. Она рассказала, что детей госпитализировали с огнестрельными ранениями. Всех пострадавших удалось прооперировать.

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.