Белгородские медики рассказали о пережитом ужасе после атаки ВСУ

Медработники, которые оказали первую помощь пострадавшим при атаки ВСУ на Белгород 30 декабря, поделились своими историями в Telegram-канале мэрии.
Фельдшер станции скорой помощи Инна Козлова рассказала, что была дома и готовилась к Новому году. Узнав о трагедии, она поехала на работу, где ее отправили в военный госпиталь для сортировки жертв атаки.
По ее словам, лечение тяжело больных взяли на себя военные медики.
Медбрат приемного отделения горбольницы №2 Максим Тепляков во время обстрела был дома, прямо в эпицентре событий. Он услышал много взрывов. Вскоре мужчину и его коллегу довезли до приемного отделения, где они принялись за дело.
Медсестра отделения травматологии ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Елена Шпаковская узнала об атаке по пути на работу. Она рассказала, что детей госпитализировали с огнестрельными ранениями. Всех пострадавших удалось прооперировать.
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, который произошел 30 декабря, погибли 25 человек, в том числе пять детей.