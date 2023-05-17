Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Белгородку возмутило отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

powder

Жительница Белгородской области пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову, что ее мобилизованному мужу не дали обезболивающее, пишет «Бел.Ру».

По ее словам, у военного заболел зуб и его выдергивали без соответствующих препаратов.

Глава регионального Минздрава отметил, что военный госпиталь, где лежит боец, относится к Минобороны. При этом проблем с лекарствами нет.

«С коллегами общаемся, у них все всегда есть. Уточню», – подчеркнул Иконников.

Чиновник пообещал помочь с препаратами при необходимости.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Белгородка пожаловалась на отсутствие информации об обстрелах

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что глава Волоконовского района Сергей Бикетов не информирует людей об обстрелах, пишет «Go31.ru». По ее словам, при этом чиновник выкладывает на своей странице только «песни и пляски. При этом белгородцы якобы узнают атаках ВСУ из интернета. «Понимаю, что глава хочет поделиться тем...

Задержанные за вымогательство админы вели два телеграм-канала, связанных с Рязанью

Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Орловцы пришли в ужас от сноса ротонды в парке «Дворянское гнездо»

Жители Орла резко раскритиковали решение снести ротонду в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», пишет «ОрелТаймс». Многие орловцы отметили, что для них объект стал символом региона. Один из горожан предложил оставить все в таком виде. «Назвать «Мемориал памяти жертв орловских чиновников». Нести сюда цветы до тех пор, пока ротонда не будет...

В Рязани назвали Мисс и Мистер Политех-2023

В среду, 17 мая, в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошли конкурсы Мисс и Мистер Политех-2023.

Крупный пожар под Рязанью 17 мая тушили 4 пожарных расчёта

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 16.36. Погибших и пострадавших нет.

Мэрия Рязани разрешила строительство заправки в Октябрьском районе

Заправку построят на земельном участке, который находится по адресу: Рязань, строение 2.

В Собор Рязанских святых включено имя благоверного великого князя Олега Рязанского

Благоверный князь Олег Иванович Рязанский жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений

В УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное заседание Совета РОО «Динамо», посвящённое 100-летию спортобщества

Владимир Алай отметил, что приоритетными задачами общества «Динамо» остаются развитие массового и детско-юношеского спорта

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области выступила с ежегодным отчетом о своей работе

На заседании регионального парламента в среду, 17 апреля, депутаты обсудили доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Рязанской области в 2022 году.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки

Часть поправок, внесенных в законодательство, касается участников специальной военной операции и членов их семей.

Рязанская команда «Золотые купола» стала победителем регионального этапа детского фестиваля «Локобол — РЖД»

Впереди межрегиональный этап соревнований, который пройдет с 20 по 22  июня в Саранске, куда и отправится рязанская команда-победитель.

Соборную колокольню Рязанского кремля вновь открыли для посетителей

Жители и гости города могут подняться на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом с высоты птичьего полёта.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации