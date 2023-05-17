Белгородку возмутило отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа

Жительница Белгородской области пожаловалась министру здравоохранения Андрею Иконникову, что ее мобилизованному мужу не дали обезболивающее, пишет «Бел.Ру».

По ее словам, у военного заболел зуб и его выдергивали без соответствующих препаратов.

Глава регионального Минздрава отметил, что военный госпиталь, где лежит боец, относится к Минобороны. При этом проблем с лекарствами нет.

«С коллегами общаемся, у них все всегда есть. Уточню», – подчеркнул Иконников.

Чиновник пообещал помочь с препаратами при необходимости.