Среда, 14 июня, 2023
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Белгородка сдала возможного дезертира в лице бывшего мужа

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Жительница Старого Оскола попросила проверить бывшего мужа, которого она подозревает в дезертирстве, пишет «Бел.Ру».

Соответствующий пост появился на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в соцсети.

Женщина отметила, что ее экс-супруга призвали в рамках частичной мобилизации в прошлом году. Однако он скрывается дома в Старом Осколе.

Автор обращения уточнила, что в военкомате ничего об этом не знают и считают мужчину участником спецоперации. Горожанка призналась, что боится за себя и жизнь детей.

Глава Старооскольского городского круга Андрей Чесноков попросил указать контактные данные, чтобы уточнить информацию.

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