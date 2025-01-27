Уроженка Белгорода сбежала из Лондона от мужа-тирана, который стал избивать ее и их дочь после начала спецоперации, пишет SHOT .

Девушка, еще живя в России, познакомилась в интернете с англичанином Дарраном Уилдоном. В 2015 году они поженились, после чего девушка переехала в Лондон. Сначала жизнь пары была счастливой, спустя два года у супругов родилась дочь.

«Адок дома стал происходить после начала СВО. Дарран, начитавшись английской пропагандистской прессы, внезапно возненавидел всех русских, в том числе и родную семью», — говорится в публикации.

Женщина рассказала, что британец стал при дочери желать смерти россиянам. Также он кричал, что их «будут убивать спецпулями.

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Со временем домашний тиран стал избивать родственников и запирать их в кладовке. Кроме того, он запретил всем говорить на русском.

В итоге мужчину заключили под стражу, возбудили дело о насилии в семье и угрозе жизни, но позже выпустили под залог. После освобождения он улетел в Австралию, а белгородка вернулась в родной город и подала на развод в России.

Их общая наотрез отказывается разговаривать на английском и даже учить язык в школе.