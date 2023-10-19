Четверг, 19 октября, 2023
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Белгородка обвинила губернатора Гладкова в уничтожении своего дома

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Жительница Белгородской области обвинила губернатора Вячеслава Гладкова в уничтожении своего дома, пишет телеграм-канал Baza.

Женщина утверждает, что в начале года глава региона опубликовал в Telegram-канале фото военного автомобиля «Тигр», который был припарковал возле ее жилища в Муроме.

«Это фото броневиков практически у моего дома вы разместили зимой у себя на странице», — заявила белгородка.

После этого, по ее словам, ВСУ разбомбили ее дом. При этом снимка с техникой в канале Гладкова сейчас нет. Женщина поблагодарила его за возмещение ущерба, но спросила, будут ли ей возмещать потерянное имущество.

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