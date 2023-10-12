Четверг, 12 октября, 2023
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Белгородец рассказал о спасении семьи после удара дрона

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Житель Белгорода рассказал «Бел.Ру». о спасении семьи после падения украинского дрона на частный дом на окраине города.

Инцидент произошел сегодня ночью. Погибли три человека, в том числе 4-летняя девочка, двух удалось вытащить из-под завалов: за их жизнь борются врачи.

«Был очень сильный взрыв: по ощущениям, дом как будто подпрыгнул, а потом осел обратно. Потом был второй взрыв — дом словно бы ходил ходуном», — отметил белгородец.

В итоге здание оказалось полностью разрушено. Оказавшиеся рядом очевидцы вынесли из-под развалин тело женщины, после чего раздался крик мужчины.

«Он был сильно обожжен, стонал. Мы его взяли и вынесли: я был в куртке, и от жары она начала тлеть», – уточнил собеседник издания.

Под завалами остался ребенок, но попасть внутрь стало невозможно — начался взрываться газ. Некоторое время спустя спасатели нашли тело девочки.

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