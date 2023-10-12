Белгородец рассказал о спасении семьи после удара дрона

Житель Белгорода рассказал «Бел.Ру». о спасении семьи после падения украинского дрона на частный дом на окраине города.
Инцидент произошел сегодня ночью. Погибли три человека, в том числе 4-летняя девочка, двух удалось вытащить из-под завалов: за их жизнь борются врачи.
В итоге здание оказалось полностью разрушено. Оказавшиеся рядом очевидцы вынесли из-под развалин тело женщины, после чего раздался крик мужчины.
Под завалами остался ребенок, но попасть внутрь стало невозможно — начался взрываться газ. Некоторое время спустя спасатели нашли тело девочки.