Вторник, 21 марта, 2023
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Белгородец рассказал о причинах вступления в ряды самообороны

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Командир второго отделения белгородской самообороны с позывным «Филин» рассказал журналистам «Бел.Ру» о причинах вступления в ряды самообороны.

Белгородец пояснил, что решил подать пример сыну на фоне того, что некоторые россияне принялись уезжать в Казахстан и Грузию после объявления частичной мобилизации.

«Семья изначально немного переживала, а потом приняла мою позицию как должное. Я человек взрослый, и свое решение принимаю сам. Двое детей есть — можно и повоевать», — признался военный.

Мужчина признался, что в рядах самообороны его научили стрелять, оказывать медицинскую помощь, а также обучили тактическим навыкам.

Сейчас бойцов учат работать разведке, корректировке артиллерии и работе с беспилотниками.

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