Белгородцы заполнили цветами народный мемориал в честь Пригожина

Жители Белгорода несут цветы к памятнику бойцам, погибшим в локальных конфликтах, чтобы почтить память руководителей ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Фотографии с места появились в телеграм-канале «Фонарь». На них можно увидеть гвоздики, флаги России и частной военной компании, свечи и кувалды.

Белгородцы несли цветы не только к памятнику воинам-интернационалистам за музеем-диорамой. Еще один народный мемориал заметили на Соборной площади.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области в среду. По данным Росавиации, владелец ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Погибли десять человек.