Пятница, 25 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Белгородцы заполнили цветами народный мемориал в честь Пригожина

powder

Жители Белгорода несут цветы к памятнику бойцам, погибшим в локальных конфликтах, чтобы почтить память руководителей ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Фотографии с места появились в телеграм-канале «Фонарь». На них можно увидеть гвоздики, флаги России и частной военной компании, свечи и кувалды.

Белгородцы несли цветы не только к памятнику воинам-интернационалистам за музеем-диорамой. Еще один народный мемориал заметили на Соборной площади.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области в среду. По данным Росавиации, владелец ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Погибли десять человек.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Сбербанк провел IT-день в Рязани

Главной темой встречи стали возможности технологий в области искусственного интеллекта.

Митрополит Марк рассказал, как не бояться смерти

Церковь призывает не бояться смерти, потому что для верующего человека после Воскресения Христова смерти уже нет.

В Рязани огонь с мусорки перекинулся на припаркованную машину

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели, причина и обстоятельства случившегося уточняются.

В Гвардейском сквере установят стенды с фотографиями погибших рязанцев

Решение принято на заседании регионального отделения Комитета семей воинов Отечества.

Рязанский производитель хочет выпускать энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Эксперты считают, что с регистрацией товарного знака могут возникнуть сложности.

В Рязани мужчина и женщина заманивали детей в ресторан и втирались в доверие

Об инциденте рязанка рассказала в соцсетях.

Рязанская прокуратура проверит деятельность оператора по обращению с отходами «Эко-Пронск»

Поводом для проверки стал анализ жалоб жителей региона.

Отец пилота, летевшего с Пригожиным, рассказал о его последнем звонке

Отец второго пилота разбившегося самолета Евгения Пригожина рассказал о последнем звонке сына, пишет 59.RU. По его словам, 29-летний мужчина проработал в компании всего три месяца. Ранее он трудился в S7, но остался без работы после начала спецоперации. «Два месяца назад он перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и...

Смолянин с приспущенными штанами избил девушек палками

Житель Рославля Смоленской области избил двух девушек палками, видео с его участием опубликовал телеканал НТВ. На кадрах видно, что сначала мужчина схватил одну из жертв, повалил ее на асфальт и начал бить по голове. При этом в какой-то момент у агрессора оказались приспущены штаны. Вскоре потерпевшая потеряла сознание. После...

Расшифровано последнее сообщение с бизнес-джета Пригожина

Издание МК узнало о последнем сообщении, отправленном с бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина. По данным портала, его отправила в 17:40 мск бортпроводница Кристина Распопова. «Это было одно слово: «Руление», – говорится в публикации. Источники издания уточнили, что после этого экипаж не выходил на связь. Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области...

Уже сегодня в Рязани состоится фестиваль КВН «Поющий Косопуз 2023»

Синоптики обещают ясную погоду без дождей, поэтому самое время приобрести билет и планировать свой вечер на волне юмора и смеха.

Калининградцам рассказали, что поляки с завистью смотрят через российскую границу

Соседи Багратионовска с завистью смотрят через российскую границу, заявил глава муниципалитета Максим Азов, чьи слова приводит «Клопс». По его мнению, западные «друзья» завидуют благоустройству и ухоженности муниципалитета. «Смотрят там через границу и думают: «Эх, какие же русские все-таки молодцы!», не то что они там, через границу», — рассказал Азов. Чиновник...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации