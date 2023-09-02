Суббота, 2 сентября, 2023
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Белгородцы пожаловались Гладкову на нехватку мешков для укрепления границы

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Жители Белгородской области пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на нехватку мешков для укрепления границы, пишет «Бел.Ру».

Белгородцы призвали главу региона помочь им в решении этой проблемы. По их словам, требуется порядка 2-3 тысячи мешков, например, от муки и сахара. При этом предприниматели просят за них по пять рублей за штуку.

«К сожалению, бойцы были к этому не готовы, они приехали защищать наш с вами дом и должны платить за это?»  – возмутилась белгородка.

Гладков пообещал помочь бойцам с мешками. Он подчеркнул, что для уточнения деталей с женщиной свяжется начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.

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