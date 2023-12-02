Суббота, 2 декабря, 2023
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Белгородцы пожаловались, что в одной из школ уроки проходят под дождем

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Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на протекающую крышу в начальной школе «Азбука Детства» в Стрелецком, пишет МК.

По ее словам, проблему не могут решить уже на протяжении двух лет.

«Уроки проходят под дождем, свет не включают – боятся замыкания», – посетовала белгородка.

Глава региона уточнил, что в свое время уволил заместителя по строительству из-за некачественного ремонта в учреждении. Кроме того, он раскритиковал Владимира Базарова, который должен следить за исправлением недостатков.

Гладков добавил, что эту тему обсудят на планерке в понедельник.

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