Белгородцы пожаловались, что в одной из школ уроки проходят под дождем

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на протекающую крышу в начальной школе «Азбука Детства» в Стрелецком, пишет МК.

По ее словам, проблему не могут решить уже на протяжении двух лет.

«Уроки проходят под дождем, свет не включают – боятся замыкания», – посетовала белгородка.

Глава региона уточнил, что в свое время уволил заместителя по строительству из-за некачественного ремонта в учреждении. Кроме того, он раскритиковал Владимира Базарова, который должен следить за исправлением недостатков.

Гладков добавил, что эту тему обсудят на планерке в понедельник.