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Понедельник, 8 мая, 2023

Белгородцы потребовали переименовать названный в честь украинского гетмана проспект

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Жители Белгорода предложили переименовать проспект, названный в честь украинского гетмана Богдана Хмельницкого, пишет «Открытый Белгород».

С такой идеей выступил один из белгородцев в социальных сетях.

«Обстановка в настоящий момент показывает обратное, где Украина стремиться отделиться от Российской Федерации в религиозном, культурном и народном плане», – пояснил автор обращения.

Кроме этого, он призвал демонтировать памятник, установленный на остановке «Родина» в центре города.

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