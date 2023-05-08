Белгородцы потребовали переименовать названный в честь украинского гетмана проспект

Жители Белгорода предложили переименовать проспект, названный в честь украинского гетмана Богдана Хмельницкого, пишет «Открытый Белгород».

С такой идеей выступил один из белгородцев в социальных сетях.

«Обстановка в настоящий момент показывает обратное, где Украина стремиться отделиться от Российской Федерации в религиозном, культурном и народном плане», – пояснил автор обращения.

Кроме этого, он призвал демонтировать памятник, установленный на остановке «Родина» в центре города.