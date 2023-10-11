Жители Белгородской области попросили губернатора Белгородской области изменить схему движения автобусов и объезжать Шебекино, пишет «Бел.Ру».
Одна из пассажирок рассказала, что ехала из Волоконовки в Белгород. Когда автобус находился в центре Шебекино, начался обстрел.
Глава региона ответил, что власти уже пытались перенаправить движение автобусов через Новый Оскол, но число жалоб увеличилось. Вскоре люди попросили вернуть старый маршрут.
Гладков отметил, что погорит с военными и силовыми структурами, чтобы в перспективе решить эту проблему при ухудшении ситуации с обстрелами.