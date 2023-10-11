Жители Белгородской области попросили губернатора Белгородской области изменить схему движения автобусов и объезжать Шебекино, пишет «Бел.Ру».

Одна из пассажирок рассказала, что ехала из Волоконовки в Белгород. Когда автобус находился в центре Шебекино, начался обстрел.

«Хорошо, что мы успели. А если бы нет? Почему не запретят ездить по этой трассе? Мы хотим жить», – заявила белгородка.

Глава региона ответил, что власти уже пытались перенаправить движение автобусов через Новый Оскол, но число жалоб увеличилось. Вскоре люди попросили вернуть старый маршрут.

Гладков отметил, что погорит с военными и силовыми структурами, чтобы в перспективе решить эту проблему при ухудшении ситуации с обстрелами.