Суббота, 25 марта, 2023
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Белгородцев призвали не верить информации о наступлении ВСУ

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Жителям Белгорода не нужно поддаваться панике из-за появления информации наступлении ВСУ, говорится в телеграм-канале Старше Эдды.

По мнению военкора, таким образом противник хочет посеять хаос в приграничных регионах и отвлечь внимание российской армии.

«(Киев. – Прим. Ред.) может решиться на демонстративный удар в сторону Белгорода, но он, к большому сожалению, далеко не дурак и наступать основными силами на данном ТВД (театре военных действий) не будет», – указано в публикации.

Автор канала пояснил, что сейчас ВСУ сосредотачивают силы в Днепре и Павлограде. При этом Вооруженные силы России подготовились к возможному украинскому наступлению.

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