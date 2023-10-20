Пятница, 20 октября, 2023
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Белгородцам сообщили о «захваченном бомжами» укрытии в доме

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В Белгороде распространяется фейк о захвате бездомными укрытия в подвале многоквартирного дома, пишет «Бел.Ру».

В редакцию издания обратился «жилец» дома на Николая Островского. По его словам, речь идет о двух бомжах, одна из которых беременная женщина.

«В нашем доме негде прятаться во время обстрелов, так как в подвале поселились бомжи», — утверждал мужчина.

В качестве доказательства он приложил видео из Tik-Tok, на котором жильцы устроили разборки с бездомными. Последние их оттуда выгоняют.

СМИ назвало видео постановочным, поскольку девушку одели в старую одежду, нарисовали ей фингал под глазом. Журналисты назвали это актерской игрой, хотя пожилой мужчина действительно похож на бездомного.

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