Белгородцам ответили на вопрос о химической атаке на регион

В оперативном штабе Белгородской области ответили на вопрос о химической атаке на регион, пишет «Бел.Ру».

Его задала в комментариях губернатора Вячеслава Гладкова местная жительница. Она заметила подозрительный самолет над одним из поселков в Ровеньском районе в минувшую пятницу. Женщина призвала взять пробу воздуха, воды и почвы.

«Вражеский самолет пролетел на нашу территорию?» – спросила белгородка.

При этом после воздушного судна остался белый след, который не рассеивался, а становился шире.

В оперштабе подчеркнули, что инцидентов, которые угрожали бы безопасности местных жителей, не было.