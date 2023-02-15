Белая полоса с 16 февраля: какие знаки зодиака забудут о проблемах после соединения Солнца с Сатурном?

16 февраля Солнце соединится с Сатурном. По мнению астролог, это очень важный и вместе с тем напряжённый аспект, который делает людей выносливыми, но при этом очень осторожными. На судьбы такое соединение может влиять по-разному.

Некоторым соединение Солнца с Сатурном принесёт долгожданную «белую полосу» и освободит от оков неприятных забот и проблем. В числе счастливчиков — представители трёх знаков зодиака.

Во-первых, благоприятный период с 16 февраля наступает для Овнов. Им можно больше не контролировать себя: Солнце и Сатурн берут их под свою защиту и предоставляют различные возможности. Правда, чтобы добиться успехов, придётся начать мыслить нестандартно. Советы от окружающих лучше не принимать, действуйте исключительно с помощью своей интуиции.

Во-вторых, вздохнут с облегчением во второй половине февраля Водолеи. Пройдя с успехом все кармические испытания, представители этого знака наконец-то получат возможности и время проанализировать свой путь и похвалить себя за достигнутые вершины.

В-третьих, белая полоса 16 февраля начнётся в жизни Рыб. Закончатся материальные трудности. Планеты «советуют» этим знакам не зацикливаться на вопросах денег. Полученные средства стоит отложить, так как можно появиться возможность сделать выгодное вложение, пишет издание 7days.ru.