Нередко случается, что сильная влюбленность заставляет человека идеализировать партнера и не замечать его настоящего отношения. Сквозь «розовые очки» бывает сложно разглядеть даже полное безразличие. О том, как на самом деле распознать безответную любовь и выйти из таких отношений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Любовь или удобное сожительство?

Эксперт отмечает, что не стоит обманывать себя, надеясь на любовь «без признаков жизни», когда мужчина ничего не делает для женщины, а заботится лишь о себе и действует только так, как ему удобно.

«Это не любовь, а сожительство для его пользы. Мне очень понравился один вопрос, который помогает проверить отношения: Если бы он молчал, вы бы влюбились в его поступки? Он отлично показывает разницу между мужчинами, которые действительно любят и вкладываются в отношения, и теми, кто просто пудрит мозги», — пояснила психолог.

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Почему женщины чаще обманывают себя в отношениях?

По словам Метальниковой, женщины нередко сами придумывают любовь мужчины, обманывая себя относительно его чувств.

«Общество традиционно возлагает на женщин больше обязанностей по заботе о детях и отношениях в целом. Например, есть эксперимент с эмпатией: считается, что у женщин она развита больше, чем у мужчин. Но если предложить за нее вознаграждение, этот дисбаланс исчезает — мужчины начинают сочувствовать наравне с женщинами», — объясняет психолог.

Женщины в целом больше ориентированы на отношения и готовы в них вкладываться, что совершенно нормально. Главное — удовлетворять свои эмоциональные потребности не только через партнера, но и в общении с друзьями, коллегами и даже в таких простых вещах, как визит к массажисту или разговор с соседкой.

Что делать, если отношения приносят дискомфорт?

Метальникова подчеркивает: не стоит ожидать, что мужчина станет для вас «целым миром». А если он этого требует — бегите.

«Если вам некомфортно в отношениях, важно для самой себя определить: что именно не так? Чего хочется вместо этого? Что вы отдаете партнеру, а что получаете взамен? Чего вам недостает, а что уже надоело отдавать?

Попробуйте честно ответить на эти вопросы — лучше письменно. Это поможет взглянуть на ситуацию со стороны и здраво оценить плюсы и минусы отношений».

После этого важно выбрать подходящий момент и открыто обсудить с партнером свои страхи, ожидания и проблемы.

«Если это невозможно — бегите. Вы не сможете построить глубокие, качественные отношения без обсуждения. Да, многие мужчины боятся откровенных разговоров, но это не повод избегать их. Если ваш партнер не готов говорить — повторюсь, бегите», — заключила психолог.