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Воскресенье, 20 февраля, 2022

Бегающая по Канищево крыса попала на видео

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Бегающая по Канищево крыса попала на видео

7info

Бегущая по улице микрорайона Канищево крыса попала на видео. Запись опубликовала группа «Рязань».

— Вот такие зверьки бегают по Канищеву, — написал автор поста.

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Пользователи ВКонтакте отмечают, что крысы есть и в других местах города.

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