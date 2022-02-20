Бегающая по Канищево крыса попала на видео

Бегущая по улице микрорайона Канищево крыса попала на видео. Запись опубликовала группа «Рязань».

— Вот такие зверьки бегают по Канищеву, — написал автор поста.

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Пользователи ВКонтакте отмечают, что крысы есть и в других местах города.