Базовые советы при покупке квартиры на вторичном рынке

Покупка квартиры – это сделка, которую среднестатистический гражданин проводит максимум 1-2 раза за всю жизнь. Иными словами, практического опыта в этом деле у «не специалистов» попросту нет. Как в таком случае быть потенциальному покупателю, чтобы выбрать квартиру в Санкт-Петербурге или другом мегаполисе и не оказаться в руках недобросовестных продавцов?

Трезво оцените свои силы

Даже если вы успели прочитать несколько образовательных статей в интернете, все равно стоит заручиться поддержкой риелтора или юриста, которым вы доверяете. Даже если вы ищите квартиру самостоятельно, проверять юридические нюансы и проводить сделку лучше, заручившись поддержкой специалиста. Он же поможет составить правильный договор и организовать передачу денег.

Дело в том, что «подводных камней» на «вторичке» очень много, и они не перестают появляться, поэтому обезопасить себя от сделки с мошенниками своими силами может быть непросто. Например, после покупки всегда могут появиться люди, которые могут доказать, что их права на квартиру были ущемлены, и сделку аннулируют.

Что нужно проверить перед сделкой

1. То, что продавец – это собственник, что подтверждается выписками из ЕГРН. Здесь и далее – всегда просите оригиналы, а не копии документов. Желательно иметь на руках расширенную выписку с «историей» квартиры (правда в реестре она есть до определенного года). Важно, чтобы у объекта не было арестов, обременений и слишком частой смены собственников.

2. Самого продавца, его документы, актуальность паспорта, а также справку из наркологического и психоневрологического диспансера. Если собственников несколько, то документы и справки проверяются у каждого.

3. Проверьте документы прав собственности на квартиру и документы, показывающие зарегистрированных в квартире лиц. Также нужна справка о снятии некоторых категорий лиц с регистрации (например, тех, кто сидит в тюрьме).

4. Важно, чтобы при покупке квартиры в прошлом не был использован Маткапитал без выделения доли ребенку, иначе он сможет оспорить сделку в будущем. Нужны также справки из опеки, согласие супругов, в том числе бывших, либо нотариально заверенные заявления о том, что квартира куплена вне брака.

5. Проверьте планировку и ее соответствие документам на квартиру. Если планировка не узаконена, у вас будут проблемы. Не помешает также проверить наличие долгов за «коммуналку».

Наконец, не занижайте стоимость квартиры в регистрируемом договоре, так как в случае проблем вы сможете претендовать только на возврат этой суммы. И с крайней осторожностью покупайте недвижимость у банкрота – такие сделки часто признают недействительными, и в итоге вам придется требовать свои деньги назад у фактического банкрота.