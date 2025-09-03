Среда, 3 сентября, 2025
Baza: в Рязани мусульманину продали бургер с беконом в сети «Вкусно и точка»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Рязани мусульманину во «Вкусно и точка» продали бургер с беконом. Он понял это только после того, как сделал первый укус. Мужчина подал в суд и потребовал 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, но получил лишь тысячу, пишет Baza.

Билал заказал «Биг спешиал большой комбо» и уточнил у кассира, есть ли в бургере свинина. Сотрудник заверил, что нет. Однако, начав есть, мужчина почувствовал «странный вкус» и заметил внутри ломтик бекона. Для него это означало, что он нарушил запрет Аллаха — совершил харам, пусть и неосознанно.

В «Вкусно и точка» объяснили, что бургер перепутали, и предложили заменить блюдо или вернуть деньги. Но Билал отказался и нанял адвоката. Он потребовал 500 тысяч рублей за моральный вред, компенсацию юридических расходов и выплату неустойки. По словам мусльманина, ошибка сотрудников ресторана «оскорбила его религиозные чувства и вызвала сильные нравственные переживания».

В конце 2024 года мировой судья частично удовлетворил иск. Билалу присудили тысячу рублей компенсации. Владельцев франшизы также обязали вернуть стоимость бургера, выплатить штраф за нарушение прав потребителя и компенсировать часть юридических расходов — 20 тысяч рублей.

Такое решение мужчину не устроило. Он подал апелляцию, но суд оставил его без изменений.

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Новости России

Опубликована карта грибных мест Московской области

Подмосковье богато различными видами грибов. В разных районах можно встретить как самые распространённые, так и более редкие.
Культура и события

XX Международный фестиваль «Рязанские смотрины» пройдет 12-18 сентября

В этом году в нём примут участие целых двадцать стран, включая Италию, Индию, Бразилию, Иран, Конго и Китай.
Новости мира

Труп россиянина нашли в луже крови на фестивале Burning Man в Неваде

Погибшего звали Вадим Круглов. Несколько лет назад он переехал из России в США.
Культура и события

Первый винный фестиваль «Вино на траве» пройдет в Рязани

Каждый участник получит подарок: винный бокал и удобную сумку-держатель.
Общество

Жители Рязанской области настроены на активное участие в предстоящих выборах

Рязанцы поделились мнением о предстоящих выборах.
Медицина

Рекордное количество детей родилось в Рязанском перинатальном центре в августе

Август 2025 года в Перинатальном центре стал рекордным по количеству родов и рожденных малышей.
Общество

Виталий Шувалов рассказал о работе над проектом «Окская стрелка» и как стал строителем

Со строительством Виталий Владимирович связан с юности. Его отец трудился в той же сфере, поэтому с подросткового возраста будущий главный инженер умеет работать руками.
Общество

Месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!» проходит в Рязанской области

Во время профилактической акции будут организованы уроки безопасности в учебных заведениях, усилено распространение информации о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта