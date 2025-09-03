Baza: в Рязани мусульманину продали бургер с беконом в сети «Вкусно и точка»

В Рязани мусульманину во «Вкусно и точка» продали бургер с беконом. Он понял это только после того, как сделал первый укус. Мужчина подал в суд и потребовал 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, но получил лишь тысячу, пишет Baza.

Билал заказал «Биг спешиал большой комбо» и уточнил у кассира, есть ли в бургере свинина. Сотрудник заверил, что нет. Однако, начав есть, мужчина почувствовал «странный вкус» и заметил внутри ломтик бекона. Для него это означало, что он нарушил запрет Аллаха — совершил харам, пусть и неосознанно.

В «Вкусно и точка» объяснили, что бургер перепутали, и предложили заменить блюдо или вернуть деньги. Но Билал отказался и нанял адвоката. Он потребовал 500 тысяч рублей за моральный вред, компенсацию юридических расходов и выплату неустойки. По словам мусльманина, ошибка сотрудников ресторана «оскорбила его религиозные чувства и вызвала сильные нравственные переживания».

В конце 2024 года мировой судья частично удовлетворил иск. Билалу присудили тысячу рублей компенсации. Владельцев франшизы также обязали вернуть стоимость бургера, выплатить штраф за нарушение прав потребителя и компенсировать часть юридических расходов — 20 тысяч рублей.

Такое решение мужчину не устроило. Он подал апелляцию, но суд оставил его без изменений.