Baza: в Белгородской области ищут сбежавшего бойца, который убил сослуживца

В Белгородской области ищут военного, который оставил свое подразделение и убил сослуживца, утверждает Baza со ссылкой на источники.

По предварительной информации, в отделения полиции поступила ориентировка на Сергея Ф. из Чувашии, вооруженного автоматом АК-74 с одним магазином.

Предположительно, боец, служащий в штурмовой роте в Краснояружском районе, поспорил с сослуживцами, после чего открыл огонь и бросил две гранаты в блиндаж.

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Вероятно, погиб один военный, еще один — получил ранения. После этого стрелок сбежал.