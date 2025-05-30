Baza узнала детали смерти изнасилованной артистки ансамбля МВД

Артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД, которая умерла после избиения и изнасилования в Москве, проживала одна, пишет Baza со ссылкой на следователей.

Ранее сообщалось, что 38-летняя Мария неделю скрывала, что на нее напали в квартире в Щербинке. Это произошло 16 мая.

«Незадолго до гибели она поехала к подруге будучи в сильном алкогольном опьянении», — говорится в публикации.

Именно оттуда ее госпитализировала скорая. По предварительной версии, артистка умерла от осложненного перелома ребер.

Расследованием случившегося занимается СК по Москве.