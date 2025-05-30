Baza узнала детали смерти изнасилованной артистки ансамбля МВД

Артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД, которая умерла после избиения и изнасилования в Москве, проживала одна, пишет Baza со ссылкой на следователей.
Ранее сообщалось, что 38-летняя Мария неделю скрывала, что на нее напали в квартире в Щербинке. Это произошло 16 мая.
Именно оттуда ее госпитализировала скорая. По предварительной версии, артистка умерла от осложненного перелома ребер.
Расследованием случившегося занимается СК по Москве.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники