Baza: Топ-менеджер Московской биржи погиб, упав с яхты

Топ-менеджер Московской биржи погиб, упав с яхты во время прогулки по Москве-реке, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, погиб 44-летний директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов. Мужчина пропал вечером 27 июля.

По словам родных, Георгий уехал гулять на катере, после чего написал сообщение жене и перестал выходить на связь. Ранее подобного не случалось, поэтому женщина испугалась.

Полицейские опросили знакомых, которые вместе с топ-менеджером гуляли по Москве-реке. По их словам, в какой-то момент Георгий вышел на палубу и свалился в воду. Его пытались найти своими силами, затем обратились к спасателям.

По информации «Базы», тело Чибисова обнаружили в реке 28 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.