Baza: Суд признал фиктивным брак вдовы погибшего на СВО бойца

В Брянской области суд аннулировал брак между инспектором по воинскому учёту и бойцом, погибшим на специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Решение принял Красногорский суд 25 июля. Брак с Сергеем Хандожко, заключённый в октябре 2023 года, был признан фиктивным. Суд постановил исключить запись о браке из актов ЗАГСа.

По версии семьи погибшего, женщина знала, что у Хандожко нет ни близких родственников, ни военной подготовки, и заключила с ним брак с расчётом на будущие выплаты. Церемония прошла без торжества, а штамп о браке женщина в паспорт вносить не стала. Уже на следующий день после росписи мужчина отправился в зону боевых действий, где вскоре погиб.

Сразу после смерти супруга Елена обратилась за компенсацией и получила положенные выплаты как вдова. Родные Хандожко оспорили это в суде. После длительного разбирательства суд признал союз недействительным.

Похожая история случилась и в Рязанской области. Суд лишил выплат жену погибшего на СВО рязанца Георгия Костырко, который пытался с ней развестись.

По словам Ольги Костырко, матери участника операции «Труба», суд утвердил развод как состоявшийся, лишив девушку прав на статус жены и связанных с ним пособий. Решение стало возможным благодаря показаниям свидетелей, подтвердивших, что Георгий хотел развода и знал об изменах супруги.