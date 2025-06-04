Baza: причиной похищения мужчины в Москве стали видео с оскорблениями чеченцев

Причиной похищения похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве могли стать его видео с оскорблениями в адрес мусульман, пишет Baza.

О случившемся стало известно накануне вечером. Очевидцы рассказали, что несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса».

По данным телеграм-канала, потерпевшего зовут Арег Самвелович Щ., ему 40 лет. Подчеркивается, что он негативно высказывался о чеченцах и дагестанцах.

«Он почему-то постоянно записывал подобные видео с оскорблениями. Последняя запись была выложена вчера», — говорится в публикации.

Сам Арег называет себя бизнес-коучем, наставником и специалистом по бизнесу с Китаем, пишет Baza.

Управление на транспорте МВД по ЦФО проверяет видео с похищением человека.