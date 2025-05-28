Baza: отказ в сексе стал причиной массового убийства подростков в Байкальске

Вероятной причиной поножовщины на даче в Байкальске Иркутской области стал отказ злоумышленнику в сексе, пишет Baza.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая. Компания подростков отмечала в частном доме в СНТ «Горный Байкал» день рождения 15-летней девочки. Один из гостей, 17-летний парень, перебрал со спиртным.

«В какой-то момент он стал приставать к 14-летней девочке и предлагать ей заняться сексом. Девочка ответила отказом», — говорится в публикации.

За нее вступились другие подростки. В итоге злоумышленник взял канцелярский нож и стал резать им окружающих.

В итоге четверо детей погибли, еще несколько получили ранения. Вскоре нападавший открыл газ, поджег дом, в котором находился, и погиб.