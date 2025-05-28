Baza: отказ в сексе стал причиной массового убийства подростков в Байкальске

Вероятной причиной поножовщины на даче в Байкальске Иркутской области стал отказ злоумышленнику в сексе, пишет Baza.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая. Компания подростков отмечала в частном доме в СНТ «Горный Байкал» день рождения 15-летней девочки. Один из гостей, 17-летний парень, перебрал со спиртным.
За нее вступились другие подростки. В итоге злоумышленник взял канцелярский нож и стал резать им окружающих.
В итоге четверо детей погибли, еще несколько получили ранения. Вскоре нападавший открыл газ, поджег дом, в котором находился, и погиб.
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