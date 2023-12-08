Baza: металлодетектор в брянской гимназии отключили, чтобы развесить гирлянды

В брянской гимназии, где устроила стрельбу восьмиклассница, не работала рамка металлоискателя, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, прибор отключили, чтобы развесить гирлянды.

Как рассказали сотрудники гимназии следователям, обычно рамка работает. Но в этот день, чтобы не было нештатного срабатывания, ее решили отключить.

По информации Baza, за две недели до происшествия школу дважды посещали сотрудники Росгвардии. 15 ноября они провели инструктаж и учения по действиям в случае нештатных ситуаций, в том числе при попытке проноса муляжей взрывных устройств. Спустя 5 дней были проведены совместные учения, что делать в случае поступления сигнала «Тревога».

ЧП в учебном заведении произошло утром 7 декабря. 14-летняя школьница убила одноклассницу из ружья, четверых детей ранила. Стрелявшая также погибла.