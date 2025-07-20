Baza: Из-за атаки дронов в Ростовской области задержано более 130 поездов

В Ростовской области на станции Лихая в ночь на 20 июля произошла атака беспилотников. В результате падения обломков один из расположенных рядом объектов загорелся. Это привело к сбоям в работе железнодорожной инфраструктуры и массовым задержкам поездов, пишет Baza.

С утра зафиксировано более 130 задержек, хотя часть поездов уже удалось вернуть в график. Но многие составы продолжают сильно отставать от расписания.

Поезд Минеральные Воды — Москва задерживается на 580 минут, что составляет почти 10 часов.

Поезда Анапа — Минск и Анапа — Смоленск отстают от графика примерно на 6 часов.

Есть и другие составы с отклонением от расписания на несколько часов.

Пассажиры жалуются на духоту в вагонах и некачественное питание. По их словам, за 10 часов ожидания им выдали только лапшу быстрого приготовления и бутылку воды.