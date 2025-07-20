Воскресенье, 20 июля, 2025
21.3 C
Рязань
Новости России

Baza: Из-за атаки дронов в Ростовской области задержано более 130 поездов

Алексей Самохин
Photo by form PxHere

В Ростовской области на станции Лихая в ночь на 20 июля произошла атака беспилотников. В результате падения обломков один из расположенных рядом объектов загорелся. Это привело к сбоям в работе железнодорожной инфраструктуры и массовым задержкам поездов, пишет Baza.

С утра зафиксировано более 130 задержек, хотя часть поездов уже удалось вернуть в график. Но многие составы продолжают сильно отставать от расписания.

Поезд Минеральные Воды — Москва задерживается на 580 минут, что составляет почти 10 часов.

Поезда Анапа — Минск и Анапа — Смоленск отстают от графика примерно на 6 часов.

Есть и другие составы с отклонением от расписания на несколько часов.

Пассажиры жалуются на духоту в вагонах и некачественное питание. По их словам, за 10 часов ожидания им выдали только лапшу быстрого приготовления и бутылку воды.

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Новости мира

Экстрасенс Галина Янко рассказала о черной карме Зеленского

Своё мнение о будущем Украины высказала российский экстрасенс и таролог Галина Янко. По её словам, дни правления Владимира Зеленского сочтены
Транспорт и дороги

В Рязани 20 новых автобусов будут ездить по маршруту №46

Как сообщили в МУП «УРТ», пассажиропоток на маршруте №46 один из самых больших в городе Рязани. Поэтому возникла необходимость о переводе этого маршрута с малого класса на средний.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Происшествия

В Рязанской области сбили вражеский беспилотник

Как заявил губернатор Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Последние новости

Новости России

ВХ: Российские войска формируют «огневой балкон» от Купянска до Волчанска

После временной стабилизации линии фронта ВСУ снижают мобильность резервов, а РФ, напротив, задействуют усиленные, свежие маневренные группы
Новости России

Сильные ливни затопили Воронеж, улицы и частный сектор ушли под воду

В воскресенье днём, 20 июля, Воронеж накрыла непогода. В результате обильных осадков в разных районах города затопило улицы и частный сектор.
Происшествия

В Рязанской области уничтожили 1,5 га конопли

Обнаружили 7 очагов дикорастущей конопли в Захаровском, Кадомском, Касимовском, Ряжском, Клепиковском, Михайловском и Пителинском районах.
Новости России

Киберполиция РФ назвала неочевидные ошибки в защите от мошенников

Даже самые осторожные пользователи нередко совершают ошибки, которые могут поставить под угрозу их безопасность. Эксперты Киберполиции России выделили наиболее распространённые и недооценённые уязвимости.
Общество

Подачу газа на 10 дней ограничат в Скопинском районе

В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе-отводе, сопряженных с остановкой ГРС «Скопин», подача газа будет прекращена с 25 июля до 3 августа во всех населенных Скопинского района.
Общество

Благоустройство парка Морской Славы выполнено на 40%

Проложены кабели для подключения систем освещения и видеонаблюдения. Продолжается санитарная расчистка территории.
Спорт

В Рязани прошел отборочный этап марафона по шахматам «Сила России»

В Рязанской области шахматами занимаются более 10 тысяч человек. Юные рязанцы не раз завоевывали победу на этапах детского Кубка России. В 2024 году на первенстве ЦФО получили 15 медалей.
Общество

В Рязани продолжается преображение сквера Трудовой доблести

Часть сквера у вокзала практически готова. Осталось установить лавочки и урны. На основной территории работы продолжаются. На центральной дорожке ведется укладка тротуарной плитки.