Baza: блогер Шалаева похвасталась полетом в Ростов-на-Дону на военном самолете

Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева похвасталась, что летала с возлюбленным в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на военном самолете, пишет Baza.
Когда ее публикации вызвала резонанс в СМИ, девушка удалила их. При этом телеграм-канал успел ознакомиться с их содержанием.
Она уточнила, что летела в город с трехлетним сыном и мужчиной, которого она назвала «человеком Кремля». При этом, по словам блогера, в аэропорту ее встретила «дорогая иномарка».
Ростовские журналисты написали ей с просьбой о комментарии, но Шалаева не ответила.
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