Baza: блогер Шалаева похвасталась полетом в Ростов-на-Дону на военном самолете

Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева похвасталась, что летала с возлюбленным в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на военном самолете, пишет Baza .

Когда ее публикации вызвала резонанс в СМИ, девушка удалила их. При этом телеграм-канал успел ознакомиться с их содержанием.

«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — сказала Шалаева.

Она уточнила, что летела в город с трехлетним сыном и мужчиной, которого она назвала «человеком Кремля». При этом, по словам блогера, в аэропорту ее встретила «дорогая иномарка».

Ростовские журналисты написали ей с просьбой о комментарии, но Шалаева не ответила.