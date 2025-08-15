Пятница, 15 августа, 2025
Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

Алексей Самохин
Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

Освятить банковскую карту можно, однако это не спасёт от необдуманных трат и мошенников, если человек не будет серьёзно относиться к своим финансам. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал священник Константин Пархоменко. По его словам, таким способом разбогатеть тоже не получится. Чтобы решить финансовые проблемы, он советует изменить своё отношение к деньгам.

«В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно: денег от этого не станет ни больше, ни меньше. И умнее человек не станет только потому, что пользуется освящённой картой. Если раньше он мог потратить деньги на глупости, то сделает это и после освящения. Настоящая польза будет лишь тогда, когда освятится не карточка, а сам человек — то есть он изменит своё мышление. Например, поймёт, что не стоит тратить средства на пустяки, а лучше направлять их на действительно хорошее», — отметил священник.

Он добавил, что освящение карты не решит проблем человека. Чтобы что-то изменилось, нужно внутреннее преображение.

«Церковь говорит: начни меняться сам, начни менять свой ум, относись к жизни глубже и серьёзнее. Тогда в твоей жизни произойдут положительные перемены. Если хочешь избежать мошенников и грамотно распоряжаться картой, соизмеряй свои желания с возможностями, смотри на жизнь трезво и разумно, не трать её на пустое», — резюмировал отец Константин.

