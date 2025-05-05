Жители Мисославского района обратились к Бастрыкину по поводу ненадлежащего состояния дорог

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Милославского района о ненадлежащей состоянии дорог. Об этом сообщает СК по Рязанской области.

В комментариях в приемной Бастрыкина ВКонтакте жители просят принять меры к организации транспортной инфраструктуры. Долгое время автодорога «Милославское – Дегтярка – Большое Подовечье» находится в ужасном состоянии. Асфальт сильно изношен, дорога состоит из сплошных ям и колеи. В результате машины, а также школьный автобус с трудом проезжают на данном участке дороги.

Множественные обращения жителей игнорируются. В прошлом году суд постановил принять меры к организации транспортной инфраструктуры. Однако ремонтные работы не начинались.

Реклама

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.