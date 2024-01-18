Бастрыкину доложат об инциденте в волгоградском аэропорту

А.И. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении представителей власти в аэропорту Волгограда

16 января 2024 года мужчина, находясь в здании аэропорта города Волгограда, в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение. Его противоправные действия были пресечены полицейскими, при этом он публично оскорбил сотрудницу органов внутренних дел и применил в отношении нее насилие, причинив ей телесные повреждения.

По данному факту Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина задержан.

Глава ведомства поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Выменцу П.С. доложить о ходе расследования уголовного дела.