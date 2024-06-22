Бастрыкину доложат о ситуации с «Грачиной дачей» в Рязани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с информацией о нарушении природоохранного законодательства в Рязани, сообщает телеграм-канал ведомства.

Из СМИ и социальных сетей стало известно, что в генеральный план Рязани внесли изменения, согласно которым на территории памятника природы «Грачиная дача» планируют разместить туристический глэмпинг. Местные жители обеспокоены судьбой особо охраняемой зоны.

Провести проверку и отчитаться поручено руководителю регионального следственного управления СК РФ Владимиру Никешкину.

Исполнение поручения и ход проверки будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.