Бастрыкину доложат о нарушениях прав жильцов поселка Денежниково

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в п. Денежниково Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В комментариях в аккаунте приёмной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» опубликовано обращение жительницы Рязанской области. В поселке Денежниково многоквартирный дом барачного типа, 1978 года постройки, находится в непригодном состоянии ввиду нарушения целостности кровли, разрушения фундамента и высокого процента износа несущих конструкций. Кроме того, в нем отсутствуют системы водоснабжения и канализации. Несмотря на имеющиеся нарушения, до настоящего времени строение аварийным не признано.

Ранее указанная ситуация освещалась в социальной сети. В региональном следственном управлении по доводам комментария организована процессуальная проверка.

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Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.