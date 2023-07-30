Бастрыкину доложат о гибели подростка в Рязанской области

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Доложить о расследовании поручено руководителю регионального следственного управления СК РФ Владимиру Никешкину.

По данным СМИ, смертельную травму 12-летнему москвичу нанёс бейсбольной битой во время игры в лапту волонтёр. Ребёнка госпитализировали, позднее пострадавший скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Назначены экспертизы.

Прокуратура Спасского района Рязанской области провела проверку в центре спортивной подготовки «СОВА». По информации ведомства, в АНО ЦСП «СОВА» выявлены нарушения норм Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований.

Установлено, что организация не имеет права организовывать отдых детей, не внесена в соответствующий реестр. После прокурорской проверки на директора организации завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ.

Кроме того, административное дело возбудил Роспотребнадзор, ведомство просит суд приостановить деятельность спортивного центра.