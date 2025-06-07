Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели подростка в Рязани

В СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в городе Рязани. По данным следствия, 5 июня 2025 года 17-летний подросток скончался в результате падения на него незакрепленных футбольных ворот на территории спортивного стадиона.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Васильева доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.