Суббота, 26 августа, 2023
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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав женщины-сироты в Рязанской области

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Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав женщины-сироты в Рязанской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Заявительница 20 лет жила без правоустанавливающих документов во временном жилище, которое разрушилось. Новым жильём женщину не обеспечили.

Руководителю следственного управления СК по Рязанской области Владимиру Никешкину Бастрыкин представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту случившегося, а также о мерах по восстановлению жилищных прав рязанки.

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