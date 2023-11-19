Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях мигранта в Москве

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий мигранта в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных медиа сообщается, что иностранный гражданин совершил противоправные действия в отношении девушки, которая находилась на остановке общественного транспорта в Москве.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе проверки и принятом процессуальном решении.

Ход проверки поставлен на контроль центрального аппарата ведомства.