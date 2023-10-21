Бастрыкин затребовал доклад о действиях мигрантов в отношении детей

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении детей в Самарской области. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

В социальных медиа сообщается о фактах противоправного поведения мигрантов в городе Самаре. Так, группа подростков стран ближнего зарубежья совершила грабеж в отношении малолетнего, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М.Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.